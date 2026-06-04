"الدور عليك!".. نجوم الهلال يختارون أساطيرهم في WWE Champions

في خطوة حماسية مميزة، كشفت مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية (Savvy Games Group) عن مقطع الفيديو الترويجي المنتظر للعبة WWE Champions، معلنةً عن انطلاق التحدي رسميًا وموجهةً دعوة تفاعلية مباشرة للجماهير.

الإعلان الترويجي جاء بنكهة كروية حماسية، حيث ظهر فيه ثلاثي نادي الهلال السعودي المتألق: ثيو هيرنانديز، ومالكوم، وداروين نونيز، وهم يستعرضون استراتيجياتهم الخاصة لبناء فريق الأحلام داخل اللعبة.

يبدأ الفيديو بدخول النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز، ليفاجئ زملائه بحماس قائلًا: "هلا شباب.. جاهزين؟"، لتبدأ بعد ذلك سلسلة الاختيارات النارية، حيث حسم مالكوم خياره سريعًا وبثقة، متسلحًا بقوة وثقل مرعب عبر اختيار الثلاثي: أندرتيكر، وراندي سافاج، وكين.

أما داروين نونيز فقد انحاز لعنصر الشعبية والمهارة العالية، واختار: جون سينا، وري ميستيريو، وكودي رودز.

ليأتي الدور على ثيو هيرنانديز الذي وضع رهانه على كتيبة القادة والسيطرة المطلقة باختياره: رومان رينز، وتربل إتش، وشون مايكلز.

وفي ختام الإعلان الذي يأتي برعاية بنك الرياض ونادي الهلال ومجموعة Savvy، صدح صوت المتحدث الإعلاني ليؤكد للجميع أنه بإمكانهم الآن الدخول إلى هذا العالم ومنافسة الأصدقاء بكتيبة تضم أكثر من 600 بطل من أبطال المصارعة الأسطوريين.









نجوم الهلال اختاروا أبطالهم.. فماذا عنك؟

الآن، لم يعد الأمر مجرد مشاهدة لنجومك المفضلين على الشاشة؛ لقد بدأت المعركة الحقيقية وصار الملعب متاحًا لك بالكامل. اللعبة تفتح لك آفاقًا واسعة لتكون أنت صاحب القرار والمدير الاستراتيجي لحلبة المصارعة الأسطورية.

لا تنتظر أكثر، اللعبة متوفرة وجاهزة تمامًا لتجربتها وخوض أقوى النزالات. حمّل تطبيق WWE Champions فورًا على هاتفك، واختر أساطيرك المفضّلين، واجه أصدقاءك، وأثبت للجميع مَن هو الزعيم الحقيقي للحلبة!