"الدوري تحصيل حاصل للهلال .. الآسيوية أهم"

يرى الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن دائمًا ما تكون بطولة دوري أبطال آسيا، هم الأهم بالنسبة لجماهير نادي الهلال، وأن تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين بمثابة تحصيل الحاصل.

الهلال يستعد لمواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 23 نوفمبر الجاري، بالعاصمة السعودية الرياض.

الجاسر قال خلال تصريحات لبرنامج "المنتصف" عبر قناة الإخبارية: "الهلال له تاريخ كبير في دوري أبطال آسيا، وفي كل سنة له بصمة في هذه البطولة، بالوصول إلى ربع النهائي أو نصف النهائي أو المباراة النهائية أو حتى الوصافة".

الناقد الرياضي تابع: "تعودنا من نادي الهلال طوال الـ34 عامًا الماضية، أنه دائمًا يصارع وينافس أكبر الأندية الآسيوية في عقر دارها وفي كل مكان، ودائمًا يلعب في اليابان وإيران وغيرها من الدول الآسيوية، ولدينا ثقة كبيرة فيه".

واستطرد قائلًا: "عندما تذهب إلى أوروبا ستجد ريال مدريد الإسباني حقق البطولة القارية 13 مرة، وإذا ذهبنا إلى إفريقيا ستجد الأهلي المصري 10 مرات، تجد الفرق الكبيرة في القارة هي التي تنفرد بأكثر عدد من البطولات القارية، وهذا الأمر أيضًا وضع الهلال مع البطولة الآسيوية".

فيديو | الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر: بطولة الدوري لدى #الهلال تعد تحصيل حاصل على عكس الآسيوية والفريق قادر على تحقيقها والانفراد بـ 4 بطولات #المنتصف pic.twitter.com/Bl8PCO4Cm6 — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) November 10, 2021

عبد الكريم واصل: "هناك محبة بين البطولة والهلال، وحب المشاركة والفوز على الكبار ومنافستهم، وهذا الأمر دائمًا ما يكون هدف الجماهير الهلالية، ويعتبرون بطولة الدوري دائمًا هي تحصيل حاصل، ولكن البطولات الآسيوية هي الهدف الأهم".

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واختتم الجاسر تصريحاته موضحًا: "بالنسبة لجماهير الهلال دائمًا لا يريدون بطولة الدوري بشكل كبير، ولكن دائمًا هدفهم هو تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا، والدليل أن هناك بعض الفرق تشارك في بطولة دوري أبطال آسيا بالصف الثاني لأن الدوري أهم بالنسبة لهم".