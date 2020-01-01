زيدان: نستطيع التفوق على برشلونة وهازارد جاهز لإيبار

أنباء سارة لجماهير النادي الإسباني

تحدث زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، عن عودة فريقه للنشاط الرياضي من جديد للمرة الأولى منذ بضعة أشهر، لمواجهة إيبار بالجولة 28 من الدوري الإسباني .

كرة القدم توقفت بشكل كامل في مختلف أنحاء العالم خلال شهر مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل أن تعود الأمور من جديد.

زيدان قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"أود أن أعبر عن حبي وتضامني مع كل من فقدوا المقربين لهم، وامتناني للجميع وكل من ساعد على إنقاذ الناس خلال أزمة كورونا".

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وأما عن اللعب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو:"هو ملعبنا في النهاية، اعتدنا على اللعب في سانتياجو برنابيو، ولكن يجب التكيف على الوضع الجديد، تدربنا عليه أكثر من مرة، بشكل عام لا أحب اللعب بدون جمهور ولكن علينا التأقلم".

مشاركة هازارد وأسينسيو:"الخبر السار هو مشاركتهما في التدريبات مع المجموعة مثل أي لاعب آخر ومن الممكن ظهورهما بشكل طبيعي".

المنافسة مع برشلونة:"الأمور في الملعب كما هي، نبتعد عنهم بفارق نقطتين فقط، سنحاول بذل كل ما لدينا من أجل الفوز بلقب الدوري".

نظام الـ5 تغييرات:"لا يفيدنا ولا يضرنا، مجرد معايير مختلفة يجب التكيف عليها، نحن نعيش في لحظة غريبة عموماً وهدفنا هو التعود عليها".

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القلق من غياب اللياقة:"نحن على أتم استعداد للمشاركة في المباريات مرة أخرى، حصلنا على الوقت الكافي لتجهيز أنفسنا، ربما تكون الأمور صعبة في البداية ولكن سنتحسن تدريجياً".

الدوري الإسباني أم دوري أبطال أوروبا:"سنحاول إنهاء الدوري قبل التفكير في أي شيء آخر، أمامنا 11 مباراة مثل النهائيات يجب الفوز بها من أجل حسم اللقب".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ56 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب الصدارة قبل التوقف.