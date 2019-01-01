الدوري اليوناني - وردة يواصل التسجيل وينقذ أتروميتوس من الهزيمة

المحترف المصري يسجل للمباراة الثانية على التوالي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقتنص المحترف المصري عمرو وردة؛ مهاجم أتروميتوس اليوناني، تعادلًا صعبًا لفريقه أمام أستيراس تريبوليس، ضمن الجولة الـ22 من الدوري اليوناني.

نيكولاس كالتساس تقدم أولًا لأستيراس في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول بعد ارتداد الكرة من حارس أتروميتوس وارتكاب مدافعي الفريق، ليسددها على يسار الحارس.

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وفي الدقيقة 82 من عمر اللقاء، ومن ضربة رأسية سجل وردة هدف التعادل لفريقه مستغلًا عرضية من ركلة ركنية.

Final score, Asteras Tripolis FC 🆚️ Atromitos FC 1-1 pic.twitter.com/P8qSvPUdaC — Atromitosfc (@atromitos1923) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

ويعد هذا ثاني أهداف المحترف المصري على التوالي، حيث سجل في المباراة الماضية بمرمى باس جيانينا، التي فاز بها أتروميتوس بثنائية نظيفة.

التعادل رفع رصيد رفاق وردة إلى النقطة 40 في المركز الرابع، بينما يأتي أستيراس في المركز الـ12 بـ22 نقطة.