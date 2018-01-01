الدوري الهولندي| أياكس يواصل مطاردة أيندهوفن بالفوز على أوترخت
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تغلب أياكس أمستردام على مضيفه أوترخت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر والأخير من الدور الأول للدوري الهولندي.
تقدم كاسبر دولبرج في الدقيقة 14 بعد تمريرة حاسمة من دالي بليند لاعب مانشستر يونايتد السابق.
وفي الدقيقة 60 سجل دوسان تاديتش نجم ساوثامبتون الإنجليزي السابق أيضاً ثاني الأهداف من ركلة جزاء.
على الناحية الآخرى قلص فينيما الفارق في الدقيقة 74، إلا أن فرانكي دي يونج نجح في قتل المباراة في الدقيقة 95، بعد تلقيه تمريرة المغربي حكيم زياش.
بذلك يواصل أياكس احتلال المركز الثاني بـ46 نقطة، بفارق نقطتين عن أيندهوفن المتصدر، حيث يتساويان في عدد الأهداف المسجلة (60) والمُستقبلة (8) أيضاً، بينما تجمد رصيد أوترخت عند 28 نقطة في المركز الرابع.