الدوري الهولندي| أياكس ينهي الموسم متوجاً باللقب

فوز رباعي لأحفاد كرويف يختتم الموسم الحالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق أياكس مضيفه جرافشاب بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الأخير للدوري الهولندي.

تقدم لاس شون في الدقيقة 37 من ركلة حرة، فيما تعادل يوسف الجبلي في الدقيقة 40 بعد عرضية تلقاها داخل الصندوق.

وفي الدقيقة 44 أرسل حكيم زياش كرة الهدف الثاني إلى نيكولاس تاليافيكو، لينتهي الشوط الأول بتقدمه 2-1.

وفي الدقيقة 67 سجل دوسان تاديتش من ركلة جزاء ثالث أهداف أياكس، قبل أن يضيف الرابع في الدقيقة 87.

بذلك يرفع أياكس رصيده إلى 86 نقطة في نهاية المسابقة، ليتوج بالدوري بفارق 3 نقاط عن أيندهوفن الذي خسر أمام ألكمار في الأسبوع قبل الأخير، لينفض الاشتباك.

يذكر أن هذا اللقب هو لقب الدوري رقم 34 في تاريخ أياكس، فيما أنهى النادي موسماً ناجحاً خرج فيه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبر.