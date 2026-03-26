الدوري الهندي للكريكيت 2026: التواريخ والمواعيد واللاعبون البارزون وروابط البث التلفزيوني والإنترنت والمزيد

تزداد شعبية الدوري الهندي الممتاز (IPL) وتزداد جودته عاماً بعد عام، ويقوم عشاق الكريكيت في جميع أنحاء العالم بالعد التنازلي للأيام المتبقية حتى انطلاق نسخة عام 2026. ومن المقرر أن تنطلق النسخة التاسعة عشرة من الدوري الهندي الممتاز (IPL 2026) في الفترة من 28 مارس إلى 31 مايو 2026، في ما يُتوقع أن يكون أكبر موسم للدوري حتى الآن.

بعد فوزه التاريخي بأول لقب له في عام 2025، يدخل فريق رويال تشالنجرز بنغالورو (RCB) البطولة بصفته حامل اللقب، وسيستضيف المباراة الافتتاحية للموسم ضد فريق صن رايزرز حيدر أباد في ملعب إم تشيناسوامي.

يتميز موسم 2026 بتنسيق موسع يضم 84 مباراة — بزيادة عن العدد المعتاد البالغ 74 مباراة — تتألف من مرحلة دوري مزدوج تليها التصفيات القياسية. وبسبب انتخابات الجمعية التشريعية للولاية، أصدر مجلس الكريكيت الهندي (BCCI) الجدول الزمني على مراحل، حيث من المقرر أن تقام النصف الثاني (50 مباراة) في 12 ملعبًا بدءًا من منتصف أبريل.

قطعت دوري الكريكيت الهندي (IPL) شوطًا طويلاً منذ انطلاقها لأول مرة في عام 2008. أدى نجاحها المذهل إلى ظهور العديد من بطولات الكريكيت الأخرى في جميع أنحاء العالم. على الرغم من النمو العالمي في أحداث T20، تظل دوري الكريكيت الهندي (IPL) أكبر وأرقى مسابقة T20 في العالم، بقيمة علامة تجارية تبلغ 12 مليار دولار.

متى يبدأ موسم IPL 2026؟

كان من المقرر في البداية أن تبدأ البطولة في 26 مارس، لكن مجلس الكريكيت الهندي (BCCI) أرجأ مؤخرًا موعد البدء بيومين إلى 28 مارس، لإتاحة فترة فاصلة أطول قليلاً بعد نهائي كأس العالم للرجال T20 2026 (الذي أقيم في 8 مارس).

أين ستقام مباريات الدوري الهندي الممتاز 2026؟

ستقام مباريات الدوري الهندي الممتاز (IPL) لعام 2026 في مجموعة من الملاعب التقليدية والعديد من الملاعب الثانوية، حيث يتوسع الدوري ليشمل جدولاً ضخمًا يضم 84 مباراة. وبسبب انتخابات الجمعية التشريعية (في تاميل نادو، والبنغال الغربية، وآسام)، يستخدم مجلس الكريكيت الهندي (BCCI) هذا العام عددًا قياسيًا من الملاعبيبلغ 18 ملعبًا مختلفًا لضمان سير البطولة بسلاسة دون تضارب مع مواعيد الاقتراع. وتشمل الملاعب الكاملة ما يلي:

بنغالورو (ملعب إم. تشيناسوامي): ستستضيف حفل الافتتاح ، وخمس مباريات لفريق RCB على أرضه، والمباراة الفاصلة الأولى ، والنهائي الكبير في 31 مايو.

ستستضيف ، وخمس مباريات لفريق RCB على أرضه، ، في 31 مايو. نايا رايبور (ملعب شهيد فير نارايان سينغ): ستكون بمثابة الملعب الثاني لفريق RCB

ستكون بمثابة الملعب الثاني لفريق RCB أحمد أباد (ملعب ناريندرا مودي): مقر فريق جوجارات تيتانز ومكان محتمل لبعض مباريات التصفيات.

مقر فريق جوجارات تيتانز ومكان محتمل لبعض مباريات التصفيات. مومباي: ملعب وانكيد (فريق مومباي إنديانز)

ملعب وانكيد (فريق مومباي إنديانز) تشيناي: ملعب إم إيه تشيدامبارام (تشيناي سوبر كينغز)

ملعب إم إيه تشيدامبارام (تشيناي سوبر كينغز) حيدر أباد: ملعب راجيف غاندي الدولي (صن رايزرز حيدر أباد)

ملعب راجيف غاندي الدولي (صن رايزرز حيدر أباد) دلهي: ملعب أرون جايتلي (دلهي كابيتالز)

ملعب أرون جايتلي (دلهي كابيتالز) كولكاتا: إيدن جاردنز (كولكاتا نايت رايدرز)

إيدن جاردنز (كولكاتا نايت رايدرز) لكناو: ملعب BRSABV إيكانا (لكناو سوبر جاينتس)

ملعب BRSABV إيكانا (لكناو سوبر جاينتس) مولانبور/موهالي: ملعب PCA الجديد (بنجاب كينغز)

ملعب PCA الجديد (بنجاب كينغز) جايبور: ملعب ساواي مانسينغ (راجستان رويالز)

من هم اللاعبون الرئيسيون في دوري IPL 2026؟

يتميز موسم دوري IPL 2026 بكونه عام تغيير الحراسة. مع تولي العديد من الأساطير أدوارًا جديدة ومزادًا مصغرًا حطم الأرقام القياسية في أبو ظبي، فإن هؤلاء هم اللاعبون الرئيسيون الذين سيحددون شكل البطولة:

كاميرون غرين (KKR): أصبح اللاعب الأسترالي المتعدد المواهب أغلى لاعب أجنبي في تاريخ الدوري الهندي الممتاز (IPL)، حيث استحوذ عليه فريق KKR مقابل مبلغ مذهل قدره 252 مليون روبية. ومن المتوقع أن يحل محل أندريه راسل، الذي انتقل إلى منصب تدريبي.

ماتيشا باثيرانا (KKR): بعد أن فاجأ الجميع بخروجه من فريق CSK، استحوذ فريق KKR على اللاعب السريلانكي الملقب بـ "بيبي مالينجا" مقابل 180 مليون روبية، ليشكل ثنائياً قوياً مع جرين.

براشانت فير وكارتيك شارما (CSK): أنفق "الجيش الأصفر" أموالاً طائلة على الشباب، مما جعل هذا الثنائي أغلى لاعبين لم يسبق لهما اللعب دولياً على الإطلاق بمبلغ 142 مليون روبية لكل منهما. يُعتبر فير الخلف التكتيكي المرتقب لرافيندرا جاديجا.

سانجو سامسون (CSK): بعد سنوات من كونه وجه فريق رويالز، ينتقل سامسون إلى تشيناي. بينما يظل روتوراج غايكواد قائداً للفريق، فإن سامسون هو محور عصر الضرب في الفريق بعد رحيل دهوني.

رافيندرا جاديجا (RR): بالعودة إلى حيث بدأ كل شيء في عام 2008، من المتوقع أن يقود جاديجا فريق راجستان الشاب، ليضفي رباطة جأش اللاعب المخضرم على تشكيلة تضم نجومًا مثل ياشاسفي جايسوال.

محمد شامي (LSG): بعد انتقاله من SRH عبر صفقة تبادل، سيقود شامي هجوم لوكناو السريع جنبًا إلى جنب مع مايانك ياداف السريع كالبرق (ولكن المعرض للإصابات).

جدول مباريات الدوري الهندي الممتاز 2026 القادم

التاريخ المباراة 28 مارس رويال تشالنجرز بنغالور ضد صنرايزرز حيدر أباد 29 مارس مومباي إنديانز ضد كولكاتا نايت رايدرز 30 مارس راجستان رويالز ضد تشيناي سوبر كينجز 31 مارس بنجاب كينغز ضد غوجارات تيتانز 1 أبريل لوكناو سوبر جاينتس ضد دلهي كابيتالز 2 أبريل كولكاتا نايت رايدرز ضد صنرايزرز حيدر أباد 3 أبريل تشيناي سوبر كينغز ضد بنجاب كينغز 4 أبريل دلهي كابيتالز ضد مومباي إنديانز 4 أبريل جوجارات تيتانز ضد راجستان رويالز 5 أبريل صن رايزرز حيدر أباد ضد لوكناو سوبر جاينتس 5 أبريل رويال تشالنجرز بنغالور ضد تشيناي سوبر كينغز 6 أبريل كولكاتا نايت رايدرز ضد بنجاب كينجز 7 أبريل راجستان رويالز ضد مومباي إنديانز 8 أبريل دلهي كابيتالز ضد غوجارات تيتانز 9 أبريل كولكاتا نايت رايدرز ضد لوكناو سوبر جاينتس 10 أبريل راجستان رويالز ضد رويال تشالنجرز بنغالورو 11 أبريل بنجاب كينغز ضد صنرايزرز حيدر أباد 11 أبريل تشيناي سوبر كينغز ضد دلهي كابيتالز 12 أبريل لوكناو سوبر جاينتس ضد غوجارات تيتانز 12 أبريل مومباي إنديانز ضد رويال تشالنجرز بنغالورو

🇬🇧 كيفية مشاهدة دوري IPL 2026 في المملكة المتحدة

إذا كنت من عملاء Sky الحاليين، فيمكنك إضافة قناة Sky Sports عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ تكلفة الباقة من 22 جنيهًا إسترلينيًا شهريًّا مع خدمة Sky Stream. وتشمل الباقة قناة Sky Sports+ دون أي تكلفة إضافية، مما يتيح للمشاهد فرصة مشاهدة المزيد من الأحداث الرياضية الحية في مجموعة متنوعة من الرياضات. يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين تنزيل ومشاهدة البث المباشر للأحداث الرياضية أثناء التنقل، وهو متوفر على أجهزة iPhone وiPad وAndroid.

يمكن لغير عملاء Sky أيضًا بث الأحداث الرياضية عبر NOW TV. هناك مجموعة متنوعة من الاشتراكات لمحبي مشاهدة الرياضة، بما في ذلك "عضوية اليوم الرياضي"، التي تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الـ 12 لمدة 24 ساعة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا. تمنح عضوية NOW الرياضية "Fully Flexible" وصولاً غير محدود إلى Sky Sports، ولكن لمدة 30 يومًا. تبلغ تكلفتها 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا وتجدد تلقائيًا ما لم يتم إلغاؤها قبل نهاية الفترة الشهرية.

هناك أيضًا باقة"12-Month Saver"، حيث يتم خصم 20٪ من السعر وتدفع 27.99 جنيهًا إسترلينيًا فقط شهريًا. ومع ذلك، يجب عليك الاشتراك لمدة 12 شهرًا كحد أدنى. بعد انتهاء المدة الدنيا البالغة 12 شهرًا، يتم التجديد تلقائيًا بمبلغ 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ما لم يتم الإلغاء.

🇺🇸🇨🇦 كيفية مشاهدة دوري الكريكيت الهندي الممتاز (IPL) 2026 في الولايات المتحدة وكندا

تُعد Willow TV قناة مخصصة لبث مباريات الكريكيت، وهي المورد الحصري لدوري IPL في الولايات المتحدة. ستجد هنا بثًا مباشرًا ومسجلاً للمباريات، مما يتيح للمشجعين متابعة الأحداث فور حدوثها. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تحليلات مفصلة للمباريات وتعليقات ومقتطفات، مما يثري تجربة المشاهدة.

FuboTV هي خدمة بث عالية الجودة تشمل Willow TV، وتوفر الوصول إلى دوري IPL وعالم كامل من الرياضة. تقدم Fubo خطط اشتراك متعددة، بما في ذلك "Fubo Sports" الجديدة، التي تكلف 45.99 دولارًا للشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر اللاحقة. إنها خدمة مبسطة وتركز على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited و ESPN2 و ESPNews و ESPNU و NFL Network و Tennis Channel والشبكات المحلية مثل ABC و CBS و Fox. تبدأ باقات Fubo الأخرى من 84.99 دولارًا شهريًا مع توفر تجربةمجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد في جميع باقاتها. خدمة البث هذه خيار لا يحتاج إلى تفكير لمحبي المصارعة والرياضة بشكل عام.

🇦🇺 كيفية مشاهدة IPL 2026 في أستراليا

ستتمكن من مشاهدة جميع مباريات الدوري الهندي الممتاز (IPL) 2026 على قنوات "فوكس كريكيت" عبر التلفزيون. إذا لم تكن مشتركًا في قناة "فوكس" ولا ترغب في الاشتراك، فستقوم منصة"كايو سبورتس" المتخصصة في بث الأحداث الرياضية ببث بطولة هذا العام أيضًا. هناك خياران لخطط الاشتراك. وفيما يلي نظرة تفصيلية على جميع التفاصيل:

Kayo Standard

هذه هي الخطة الأساسية، المصممة للمشاهدين الأفراد.

السعر: 29.99 دولارًا شهريًا

29.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشة واحدة في كل مرة

شاشة واحدة في كل مرة جودة الفيديو: عالية الوضوح (حتى 1080p)

عالية الوضوح (حتى 1080p) الميزات الرئيسية: وصول كامل إلى أكثر من 50 رياضة، SplitView (مشاهدة عدة مباريات على شاشة واحدة)، بدون عقد ملزم.

Kayo Premium

هذه هي الخطة الأعلى مستوى، وهي موجهة للأسر والأشخاص الذين يرغبون في الحصول على أفضل تجربة بصرية.

السعر: 45.99 دولارًا شهريًا

45.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشتان في وقت واحد

شاشتان في وقت واحد جودة الفيديو: 4K Ultra HD (على محتوى محدد وأجهزة متوافقة)

(على محتوى محدد وأجهزة متوافقة) الميزات الرئيسية: كل ما تتضمنه الخطة القياسية، بالإضافة إلى البث بدقة 4K وبث متزامن إضافي.

🌏 تغطية IPL 2026 في جميع أنحاء العالم

البلد الشبكة/البث 🇿🇦 جنوب أفريقيا SuperSport 🇦🇺 أستراليا Foxtel، Kayo Sports، YuppTV 🇨🇦 كندا Willow TV، YuppTV، Fubo 🌎 منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية Flow Sports، YuppTV 🇫🇷 فرنسا YuppTV 🇮🇳 الهند JioCinema، Disney Plus Hotstar 🌍 الشرق الأوسط Noon

🛜 شاهد دوري IPL 2026 من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات IPL مباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تخلق VPN اتصالاً آمنًا لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

