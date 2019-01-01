الدوري المغربي | فيديو - الرجاء يرتقي للوصافة بفوز بشق الأنفس

الأخضر يلاحق الوداد على الصدارة مع وجود مؤجلات له

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الرجاء فوزًا بشق الأنفس أمام أولمبيك آسفي بهدف نظيف، على ملعب المسيرة الخضراء، في اللقاء المؤجل من الجولة من الجولة التاسعة بالدوري المغربي.

المباراة كانت قريبة من التعادل السلبي دون أهداف، لكن كان لسفيان رحيمي رأيًا آخر.

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الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للمباراة، نجح بها رحيمي في خطف ثلاث نقاط صعبة بهدف رائع من ركلة ثابتة.

#بطولة_إتصالات_المغرب| # الرجاء_الرياضي ينتزع فوزا ثمينا بهدف في الأنفاس الأخيرة من مواجهته أمام مضيفه #أولمبيك_آسفي بنتيجة 1-0 برسم مؤجل الجولة 9 <<هدف المواجهة>>. pic.twitter.com/jC5B57ko5U — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

الفوز رفع رصيد الأخضر إلى النقطة 28، ليرتقي مركزين ويحتل الوصافة، بفارق 11 نقطة عن الصدارة، وإن كان له مباراتين مؤجلتين.

بينما تجمد رصيد أولمبيك آسفي عند النقطة 24 في المركز التاسع بجدول الترتيب.