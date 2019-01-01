الدوري المغربي - الرجاء يقرب الوداد من اللقب بتعادله وحسنية أكادير يتعثر

الدوري المغربي اقترب من الحسم لصالح وداد الأمة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعثر الرجاء المغربي بتعادل أمام سريع وادي زم بثلاثية لكل منهما، على الملعب البلدي للأخير، ضمن الجولة الـ27 من الدوري المغربي.

سفيان رحيمي تقدم مبكرًا للنسور في الدقيقة الثالثة، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بعدها بأربع دقائق بهدف عبد الله ديارا.

وتقدم وادي زم بالهدف الثاني في الدقيقة العاشرة عن طريق هشام العروي، ليعيد رحيمي المباراة لنقطة التعادل مرة ثانية في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 51 من عمر المباراة، أضاف زكريا حدراف الهدف الثالث للرجاء، وكما دارت المباراة سجالًا، عاد وادي زم وأدرك التعادل بعدها بعشر دقائق بهدف أوشويا.

التعادل رفع رصيد الرجاء إلى النقطة 49 في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط عن الوداد، محتل الصدارة، والذي له مباراتين مؤجلتين.

وبذلك يحتاج وداد الأمة لخمس نقاط فقط من خمس مباريات متبقية له، حتى يحسم لقب الدوري لصالحه.

فيما يحتل وادي زم المركز الـ11بـ32 نقطة.

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وفي إطار مباريات الجولة نفسها، خطف حسنية أكادير تعادلًا صعبًا أمام مولودية وجدة بهدف لكل منهما، على الملعب البلدي للأخير.

وجدة سجل هدفه من ضربة جزاء في الدقيقة 56 سددها نبيل الولجي، وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق أدك إدريس بناتي التعادل لأكادير.

وشهدت الدقيقة 82 من عمر اللقاء، إشهار الكارت الأحمر في وجه ميلتون كاريسا لاعب وجدة، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

التعادل رفع رصيد وجدة إلى النقطة 34 في المركز التاسع، بينما يحل أكادير رابعًا بـ38 نقطة.