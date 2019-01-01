قرعة غير موجهة وتحديد موعد لقاء الأهلي وبيراميدز - نتائج اجتماع اتحاد الكرة

اللجنة تجتمع مع ممثلي 18 ناديًا لتحديد نظام الموسم الجديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف عامر حسين؛ رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، عن نتائج اجتماع اللجنة مع ممثلي الأندية، مؤكدًا أن قرعة الدوري والكأس بالموسم المقبل لن تكون موجهة لصالح الأهلي والزمالك.

اللجنة عقد اجتماعًا مع ممثلي الأن\ية الـ18 ظهر اليوم السبت، حضره سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وعلاء مقلد؛ عضو مجلس القلعة البيضاء، بجانب مسؤولي الأندية الأخرى، لمناقشة نظام الموسم الجديد ولوائح العقوبات.

وقال حسين، عقب الاجتماع: "الأندية رفض خوض مباراة محلية بين مباراتين أفريقيتين خلال أسبوع واحد، لكن إذا كان الفارق لأحد الفرق بين المباراتين الأفريقيتين له أسبوعين سيلعب هذا الفريق مباراتين بالدوري خلال هذه الفترة".

وأضاف: "المباراتان التمهيديتان للأهلي بدوري الأبطال ستُلعبان بالإسكندرية، أما مباراتا الزمالك في الدور نفسه ستكونان في القاهرة".

المارد الأحمر يلاقي الفريق الإثيوبي في 11 من أغسطس الجاري بتمهيدي دوري أبطال أفريقيا، وفي اليوم نفسه يلاقي الفارس الأبيض فريق ديكيداها الصومالي، على أن يقام الإياب أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر ذاته.

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رئيس لجنة المسابقات تابع عن موعد انطلاق الموسم الجديد: "الدوري سيبدأ في 19 من سبتمبر المقبل، وسينتهي في الأسبوع الأول من يونيو 2020، ولن تطبق به تقنية الفيديو، لارتفاع التكلفة، والسوبر المحلي بين بطل الدوري وبطل الكأس سيقام في 18 من سبتمبر المقبل".

أما عن المباريات المتبقية من كأس مصر: "سيتم تقديم هذه المباريات، بسبب معسكر المنتخب الأولمبي، مواجهة الأهلي وبيراميدز في دور الـ8 ستقام مواجهتي الأحمر أمام اطلع بره الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا، ثم يُلعب ربع النهائي يوم 28 أغسطس ونصف النهائي في الأول من سبتمبر والنهائي أحد أيام 3 أو 4 أو 5 سبتمبر".

وبشأن قرعة الدوري والكأس للموسم الجديد: "القرعة لن تكون موجهة لصالح أحد في الموسم المقبل سواء بالدوري أو الكأس، فقط في دور الـ321 من الكأس أندية الممتاز ستواجه نظيرتها في الدرجات الأخرى، لكن بداية من دور الـ16 ستكون القرعة مفتوحة".

اختتم حول الحضور الجماهيري: "هذا سيتحدد بحسب سعة كل ملعب، وسنقوم بعمل نظام مشابه لنا طبق في كأس أمم أفريقيا (نظام تذكرتي)".

يذكر أن الأهلي توج بطلًا للدوري المصري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه بعدما حصد 80 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الزمالك صاحب الوصافة.