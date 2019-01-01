دعوى قضائية لوقف انطلاق الدوري المصري وإعادة القرعة

دعوى مستعجلة أقامتها ثلاثة أندية استنادًا لحكم مسبق صادر من مركز التسوية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تلقى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية مستعجلة من أندية بتروجيت والداخلية والنجوم، ضد اتحاد الكرة، لوقف انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

الثلاثة أندية كانت قد هبطت الموسم الماضي من الدوري الممتاز إلى الدرجة الأولى، ثم أقاموا دعوى قضائية أمام مركز التسوية والذي أصدر حكمًا بإلغاء الهبوط، بداعي إخلال اتحاد الكرة بقواعد المسابقة المتفق عليها قبل انطلاقها.

وحدد مركز التسوية غدًا الأربعاء، موعدًا للنظر في الدعوى المستعجلة التي أقامتها الأندية، لوقف انطلاق الدوري.

وطالبت الأندية الثلاث في الدعوى إيقاف تنفيذ انطلاق الدوري، وما يترتب عليه من إعادة القرعة وإعلان جدول جديد للمباريات بعد إضافة مباريات الثلاث أندية.

يذكر أن بتروجيت والداخلية والنجوم هبطوا من الدوري الممتاز بعدما احتلوا المراكز الثلاث الأخيرة، وصعد بدلًا منهم أسوان وطنطا وإف سي مصر.

وكانت لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي قد أعلنت قبل أيام انطلاق الموسم الجديد في 21 من الشهر الجاري، على أن ينتهي الدور الأول في 24 يناير 2020. (طالع جدول المباريات)