الدوري المصري - فوز قاتل للمقاصة على المصري والانتاج يفوز على إنبي

تعرف على نتائج افتتاح الجولة الرابعة بالدوري المصري.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

انطلقت الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، بمواجهة نادي مصر أمام نظيره الجونة، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحقق الإنتاج الحربي الفوز على نظيره إنبي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في تمام الخامسة والنصف مساءً.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد رجب في الدقيقة 54، ليقود فريقه لانتصار مهم في مسيرة فريق الإنتاج الحربي بالدوري.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق مصر المقاصة الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد، باللقاء الذي أقيم على ملعب الجيش بالسويس.

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أحرز هدف المباراة الوحيد، اللاعب صلاح أمين في الدقيقة 86 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء، نجح في تسجيلها في المرمى.

الجونة رفع رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثاني عشر، ونادي مصر إلى النقطة الثالثة في المركز الرابع عشر.

الإنتاج الحربي في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد إنبي عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر "الأخير".

مصر المقاصة إلى المركز السادس بـ6 نقاط، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة الرابعة في المركز التاسع.