كابوس "الصليبي" يُهاجم محمود عبد العزيز للمرة الثالثة

رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أعلن تعرض لاعب الفريق محمود عبد العزيز لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مما قد يُنهي موسمه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إصابة لاعب وسط الفريق محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي.

وكان اللاعب المصري قد غادر مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري بعد سقوط ميدو جابر على قدمه، وأوضح الرئيس أن الفحوصات التي خضع لها "زيزو" أثبتت تعرضه لقطع في الرابط الصليبي الأمامي والخلفي للركبة.

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وأفادت المصادر الصحفية المتابعة للأحداث داخل البيت الأبيض أن النية تتجه لدى مجلس إدارة النادي لإجراء العملية الجراحية للاعب في ألمانيا، خاصة أن تلك هي المرة الثالثة التي يُصاب بها بقطع في الرباط الصليبي، إذ سبق أن أصيب بها حين كان لاعبًا للإسماعيلي ولسموحة.

يُذكر أن الزمالك هزم مصر المقاصة بهدف دون رد ليرفع رصيده من النقاط إلى 6 من مباراتين، ويستعد حاليًا لمواجهة فريق أف سي مصر في الجولة الثالثة من البطولة.