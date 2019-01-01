ناصر ماهر: أتمنى العودة للأهلي، لكن أهدف للعب بانتظام

ناصر ماهر لاعب سموحة المعار من الأهلي يتمنى العودة للفريق الأحمر لكن يُوضح أن هدفه الحالي اللعب بانتظام وارتداء قميص المنتخب المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد ناصر ماهر لاعب وسط سموحة المعار من الأهلي رغبته بالعودة لناديه، لكن موضحًا في نفس الوقت أن الهدف الأهم لديه حاليًا هو اللعب بانتظام وارتداء قميص منتخب مصر.

وكان الأهلي قد أعار ناصر ماهر هذا الصيف إلى سموحة بعد تعاقده مع محمد مجدي قفشة ونظرًا لعدم ظهور اللاعب بالمستوى المطلوب خلال الموسم الماضي.

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ونجح ماهر في إحراز أحد هدفي الفريق السكندري ضد إنبي في مباراة الجولة الثانية من الدوري المصري والتي أقيمت أمس الجمعة وانتهت لصالح سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وقد أضاف حسام حسن هدف الفريق الثاني فيما سجل محمد شريف هدف الفريق البترولي الوحيد.

وقال صانع الألعاب عقب اللقاء عن العودة للأهلي "الأهلي نادٍ كبير والعودة له أمنية، لكن هدفي الأساسي حاليًا هو اللعب بانتظام وارتداء قميص المنتخب المصري".

وأتم مؤكدًا أن سموحة لديه الكثير ليقدمه هذا الموسم في الدوري المصري، إذ يمتلك مجموعة ممتازة من اللاعبين وجهاز فني قوي بقيادة حسام حسن ومجلس إدارة ممتاز، على حد وصفه.