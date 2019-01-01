تحديد موعد استلام الأهلي لدرع الدوري 2018-2019

فاز الأهلي بالدوري المصري لموسم 2018-2019 لكنه لم يتسلم درع البطولة حتى الآن، وقد تم أخيرًا تحديد الموعد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن موعد غلق ملف الدوري المصري لموسم 2018-2019 قد حان أخيرًا، إذ لم يتبق سوى تسليم درع البطولة للبطل "الأهلي" وهو ما سيحدث الأسبوع الجاري.

وتُوج الفريق الأحمر بالدوري المصري بعد صراع مع الزمالك وبيراميدز، ولكنه حتى الآن لم يتسلم درع البطولة أو ميداليات الفوز.

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المصادر الصحفية المتابعة أكدت أن الشركة الراعية وبالتنسيق مع الأهلي واتحاد كرة القدم المصري حددت الخميس القادم موعدًا لحفل تسليم الدرع للنادي والميداليات للاعبين، والذي سيُقام في أحد فنادق منطقة الزمالك بالقاهرة.

وأضافت تلك المصادر أن الدعوة وجهت بالفعل لأعضاء مجلس إدارة النادي بجانب عدد من نجوم الفريق القدامى، لكن توقيت الحفل لم يُحدد بعد كونه يعتمد على قرار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ومتى سيكون قادرًا على منح الإذن للاعبي الأهلي في المنتخب بمغادرة المعسكر والتوجه لمكان إقامة الحفل.

ويضم المنتخب المصري 7 لاعبين من الأهلي هم محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة، كما أن المنتخب الأولمبي المصري يضم عددًا آخر من لاعبي بطل الدوري وأبرزهم رمضان صبحي.