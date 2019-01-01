جروس يُعيق مفاوضات الأهلي مع كهربا، واللاعب يُجهز الخطة البديلة

محمود كهربا قلق من هدوء الأهلي في مفاوضاته معه، ويجهز لخطة بديلة حال لم يرتد القميص الأحمر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُثال الكثير من الجدل في الإعلام المصري والسوشيال ميديا حاليًا حول مستقبل محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ومدى صحة توقيعه للأهلي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت عدة تقارير لتوقيع لاعب الزمالك السابق عقود انضمامه للأهلي بالفعل، لكن النادي نفى ذلك رسميًا أمس على لسان مدير التسويق والتعاقدات "أمير توفيق"، كما أكد أحد المصادر المقربة للاعب لموقع كووورة أن التوقيع لم يحدث رغم وجود مفاوضات متقدمة.

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وأضاف الموقع السعودي أن كهربا تلقى اتصالات بالفعل من الأهلي ووصلت المفاوضات لمرحلة متقدمة قبل أن تهدأ فجأة، وأوضح أن السبب في هذا الهدوء من جانب الفريق الأحمر يعود لتحفظ المدرب رينيه فايلر على ضم كهربا لأسباب سلوكية بعد نصيحة تلقاها من مواطنه كريستيان جروس والذي أشرف على تدريب اللاعب في الزمالك الموسم الماضي.

وأضاف المصدر المقرب للاعب أن إدارة الأهلي تجد في التعاقد مع كهربا إضافة فنية كبيرة للفريق ولذا ورغم تحفظ فايلر إلا أن المفاوضات لم تنته والباب مازال مفتوحًا لإتمام الصفقة.

وعن إمكانية العودة للزمالك، قال المصدر لكووورة "شهدت الساعات الماضية تلقي كهربا اتصالات من وسطاء يمثلون الزمالك للاستفسار من اللاعب عما تردد بشأن توقيعه للأهلي وعرض إعادته للأبيض مجددًا وتسوية أزمته المالية".

"كهربا أكد لوسطاء الزمالك أن ما تردد عن توقيعه للأهلي غير صحيح، لكنه لم يحسم قراره بعد بشأن إمكانية العودة للزمالك حيث يخشى من تغير موقف مسؤولي الأبيض مثلما حدث في السابق وحصل على وعود بحل أزمته المالية لكنها لم تنفذ".