عمرو الجنايني عن تسليم الدرع للأهلي: أنا مصري وفي موقع مسؤولية

عمرو الجنايني رئيس اتحاد كرة القدم المصري المؤقت يتحدث عن تسليمه الدرع للنادي الأهلي رغم كونه يشجع الزمالك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم المصري أن تواجده في موقع المسؤولية يفرض عليه القيام بما يلزم، ذلك تعليقًا على تسليمه درع الدوري المصري للنادي الأهلي رغم تشجيعه للزمالك.

وأقامت الشركة الراعية للدوري المصري حفلًا كبيرًا لتسليم الأهلي درع الدوري للموسم الماضي، وقد علق جمهور السوشيال ميديا على تسليم الجنايني الدرع للأهلي رغم زملكاويته الشديدة والتي عبر عنها مرارًا وتكرارًا عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا قبل أن يتولى منصبه الجديد.

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وقال الجنايني تعقيبًا على الأمر "أنا مصري قبل أن أكون مشجعًا للزمالك، وأنا كذلك في موقع مسؤولية ولم أعتد في عملي أن أحب وأكره، خلال 33 عامًا لم أعرف الفشل أبدًا، بل النجاح دومًا".

أضاف مهنئًا النادي الأحمر على لقبه الـ41 في الدوري المصري "أبارك للأهلي وجمهوره وإدارته ولاعبيه، قدموا موسمًا كبيرًا. نتمنى أن نجري تلك الاحتفالية بعد كل موسم لتتويج البطل والاحتفال به".