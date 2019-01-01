الدوري الفرنسي – باريس سان جيرمان يسقط في فخ الهزيمة من رين

حامل لقب الدوري الفرنسي يسقط في الجولة الثانية

سقط باريس سان جيرمان في فخ الهزيمة بهدفين لهدف من رين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير، ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

سيطر باريس سان جيرمان علي مجريات الشوط الاول، واعتمد اصحاب الارض علي الهجمات المرتدة، وكان التهديد الأول من جانب الضيوف، عن طريق كافاني من ركلة حرة ولكنها اصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة ٣٦ تمكن ايديسون كافاني، من تسجيل الهدف الاول الفريق الباريسي بعدما استغل خطأ الدفاع ليضع الكرة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الاول بدقائق قليلة، استطاع نيانج خطف هدف التعادل لرين، بعدما استلم عرضية من الجانب الايسر ليسددها في الزاوية اليسرى للمرمى.

وبعد مرور ثلاث دقائق، من الشوط الثاني، نجح كاستيو في إضافة الهدف الثاني بضربة رأسية بعد كرة طولية من وسط الملعب.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد رين عند النقطة السادسة في المركز الثالث من جدول الدوري، وبفارق الأهداف عن ليون ونيس أصحاب المركز الأول والثاني.

وتجمد باريس عند النقطة الثالثة في المركز الثامن،