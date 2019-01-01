الدوري الفرنسي| باريس سان جيرمان يسحق رين برباعية

بغياب نيمار الذي تعرض للإصابة في الكأس أمام ستراسبورج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق باريس سان جيرمان ضيفه رين بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الفرنسي.

تقدم إدينسون كافاني بهدف من صناعة أنخيل دي ماريا في الدقيقة السابعة، وتعادل مباي نيانج في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني استرد دي ماريا التقدم بعد تمريرة من تياجو سيلفا في الدقيقة 60، تلاه كيليان مبابي في الدقيقة 66 بعد تمريرة من جوليان دراكسلر.

وفي الدقيقة 71 سجل إدينسون كافاني الهدف الرابع، بعد تمريرة حاسمة من مبابي.

بذلك يواصل باريس التحليق بصدارة الدوري بـ56 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليل الذي لعب مباراتين أكثر من فريق العاصمة، فيما تجمد رصيد رين عند 30 نقطة في المركز العاشر.