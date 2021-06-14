"ثرثرة تملأ الفراغ" .. الفراج يشن هجومًا شرسًا على الإعلاميين السعوديين

الإعلامي المخضرم يتحدث بجرأة وشجاعة

وجه الإعلامي السعودي المخضرم وليد الفراج انتقادًا لاذعًا لبعض الإعلاميين السعوديين فيما يخص تصريحاتهم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، مشيرًا إلى أنها مجرد ثرثرة تملأ الفراغ.

الفراج كان قد أعلن عودته من جديد لشبكة "أم بي سي" السعودية، وسيُقدم برنامج "أكشن مع وليد" تزامنًا مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي.

الفراج الذي اعتاد تقديم برنامج "الدوري مع وليد" خلال المواسم الماضية أوضح رفضه لانتشار حديث المتعصبين على المنابر الإعلامية.

إذ قال عبر حسابه الرسمي على تويتر "أتفهم تراجع حدة التصريحات الإدارية في الأندية السعودية واختفاء أغلب الرؤساء وكبار الشرفيين عن إطلاق التصريحات الساخنه منذ 2018، لكن من غير المعقول أن تتحول سوالف المشجعين وثرثرة بعض المحسوبين على إعلام الأندية إلى بديل لهذا الفراغ".

اتفهم تراجع حدة التصريحات الادارية في الاندية السعودية واختفاء اغلب الرؤساء وكبار الشرفيين عن اطلاق التصريحات الساخنه منذ 2018 لكن من غير المعقول ان تتحول سوالف المشجعين وثرثرة بعض المحسوبين على إعلام الاندية الى بديل لهذا الفراغ . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) June 14, 2021

وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور السعودي مع تغريدة الفراج، منهم من دعم حديثه وطالب بالحد من ظهور بعض أولئك الإعلاميين المتعصبين، ومنهم من طلب منه شخصيًا الكف عن هذا النوع من الحديث.

وتحدث البعض عن ظهورالفراج بالميكروفون عقب تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا 2019، وأشاروا إلى أن ذلك أيضًا نوع من التعصب، ليرد الإعلامي المخضرم في تغريدة أخرى موضحًا أن ما فعله نابع من سعادته بعودة اللقب القاري الثمين لأرض الوطن.

إذ كتب "للتاريخ وحتى لا يكذب عليك أحد يومًا ما، في 24 نوفمبر 2019 ظهر المذيع وليد الفراج في برنامج تلفزيوني وهو يحمل ميكروفون بمناسبة إنجاز وطني كبير وهو تحقيق نادي الهلال لدوري أبطال آسيا بعد غياب استمر اكثر من 14 عامًا فشلت فيه أكثر من 7 أندية محلية حتى رضخت آسيا للسعوديين وسفيرهم".

للتاريخ وحتى لا يكذب عليك احد يوما ما ، في 24 نوفمبر 2019 ظهر المذيع وليد الفراج في برنامج تلفزيوني وهو يحمل مايكروفون بمناسبة انجاز وطني كبير وهو تحقيق نادي الهلال لدوري ابطال اسيا بعد غياب استمر اكثر من 14 عاما فشلت فية اكثر من 7 اندية محلية حتى رضخت اسيا للسعوديين وسفيرهم 🇸🇦💙 pic.twitter.com/qTpECcXHM5 — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) June 14, 2021

يُذكر أن تصرف الفراج يوم حصول الهلال على دوري أبطال آسيا تسبب في موجة انتقادات كبيرة له من عشاق الأندية المنافسة للزعيم.