الدوري السعودي في وصافة الدوريات الآسيوية بالقيمة السوقية

الدوري السعودي يحافظ على الوصافة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تمكن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، من الاستمرار في وصافة الدوريات الآسيوية، كأغلى قيمة سوقية بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية بالدوري السعودي، ارتفاع في القيمة السوقية، بعد التعاقدات الضخمة التي قامت بها الأندية السعودية.

وأشار موقع "ترانسفير ماركت" إلى أن الدوري الصيني في الصدارة، بقيمة بلغت 2.28 مليار ريال سعودي، متقدمًا على السعودية صاحبة المركز الثاني بـ1.636 مليار ريال سعودي.

أحمد حسن كوكا يُسجل هدفًا في تعادل فريقه أولمبياكوس مع لاميا 3-3 فى ذهاب ربع نهائي كأس اليونان 👏 pic.twitter.com/ESgzHFC0it — جول مصر (@goaleg) February 6, 2019

وجاء الدوري الياباني في المركز الثالث بقيمة وصلت إلى 1.473 مليار ريال سعودي، وذلك بعد الدوري الصيني والسعودي.

الدوري السعودي شهد تسجيل 88 لاعبًا محليًا وأجنبيًا، ولاعب واحد من فئة المواليد، لتكون المحصلة النهائية 89 لاعبًا.

نادي أحد أكثر الأندية تسجيلًا للاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، بـ12 لاعبًا نصفهم محليين، والفيصلي أقل نادي يسجل لاعبين بلاعب أجنبي وآخر محلي.