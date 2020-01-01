الاتحاد ينتظر تقرير تين كات لحسم مصير فيلانويفا

اللاعب بين البقاء والرحيل عن جدة

تنتظر إدارة الاتحاد تقرير المدير الفني للفريق "هينك تين كات" لحسم مصير صانع الألعاب كارلوس فيلانويفا في سوق الانتقالات الشتوي.

وتعرض اللاعب التشيلي لانتقادات واسعة لأدائه السيئ هذا الموسم مع الاتحاد، إذ لعب 12 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2019-2020 لم يُسجل خلالهم أي هدف واكتفى بصناعة هدفين.

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من جانب آخر، أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب الهولندي منح إدارة الاتحاد الضوء الأخضر للتخلي عن الثلاثي عبد الله العمار وعبد المحسن فلاتة وعصام المولد حال وصلت عروضًا لاستعارتهم، فيما ترى الإدارة وجوب الإبقاء على فلاتة حاليًا بسبب الأزمة الدفاعية التي تضرب الفريق.

ومازالت الإدارة الاتحادية تنتظر رد المغربي أيوب الكعبي والتونسي أنيس البدري بعد تقديمها عروضًا رسمية لهم يوم أمس السبت، ومن المتوقع أن يصل رد مهاجمي الوداد والترجي خلال الأيام القليلة القادمة.

الاتحاد كان قد أعلن ضم ليوناردو خيل في بداية سوق الانتقالات الشتوي الحالي، ومن ثم تعاقد مع مدافع الوكرة "برونو أوفيني" الذي ارتدى قميص النصر وتوج معه بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي.

الفريق الجداوي كان قد تعادل 1-1 مع النصر في آخر جولات الدوري السعودي ، ويتواجد الفريق حاليًا في المركز الـ13 من جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.