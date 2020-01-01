الاتحاد يتوصل لاتفاق مع فيلانويفا حول مستحقاته المالية

اللاعب غادر قلعة العميد في يناير الماضي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي نجحت في التوصل لاتفاق مع لاعب الفريق السابق كارلوس فيلانويفا على جدولة مستحقاته المالية لدى النادي.

اللاعب التشيلي كان قد أنهى رحلته مع العميد وانتقل خلال سوق الانتقالات الشتوي إلى الفيحاء، وقد خاض هذا الموسم مع الفريق الجداوي 12 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2019-2020 لم يُسجل خلالهم أي هدف واكتفى بصناعة هدفين.

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وأوضحت الرياضية أن الاتحاد اتفق مع فيلانويفا على جدولة مستحقاته المالية، إذ كان الطرفان قد اتفقا على تسلم اللاعب 3 رواتب قيمة المخالصة المالية التي وقع عليها مع الإدارة قبل انتقاله للفيحاء.

وأضافت الصحيفة أن صانع الألعاب تسلم قبل يومين راتب شهر مع بقية لاعبي الاتحاد، وسيتسلم راتب شهرين في مواعيد قادمة محددة.

يُشار لأن فيلانويفا انضم للاتحاد عام 2016 رفقة مواطنه المدرب لويس سييرا وقد قدم مستويات رائعة على مدار السنوات الأربعة الماضية وقد توج عام 2016 بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي، وتُوج مع الفريق بلقبي كأس ولي العهد عام 2016 وكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2018.

الاتحاد كان قد استعاد نغمة الانتصارات في الدوري السعودي بالفوز على التعاون في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف واحد، ويتواجد الفريق حاليًا في المركز الـ12 من جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.