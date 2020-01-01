خاص | في عهد كورونا .. ثلاث مدن تستضيف معسكرات الأندية السعودية

تعليق الرحلات الدولية يُلغي المعسكرات الخارجية

لم تتضح حتى الآن الصورة بشأن الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، سواء باستئناف المباريات في الأشهر المقبلة أم إلغائه إضراريًا، وإن كان حتى الآن مسؤولو اتحاد الكرة يؤكدون أن فكرة الإلغاء غير مطروحة بالمرة.

الدوري السعودي تم تعليقه في منتصف مارس الماضي وحتى إشعار آخر، شأنه شأن كافة المسابقات في الألعاب الرياضية المختلفة في المملكة وحول العالم، بعدما تفشى فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع.

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أجانب الدوري السعودي غادروا المملكة خلال الأيام الماضية على فترات، في ظل تعليق التدريبات أيضًا، وتدرب كل لاعب في منزله مع إرساله لتقرير يومي إلى الجهاز الفني لمتابعة حالته.

وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن هناك ثلاث مدن هي أبها، الطائف والباحة، ستقتصر عليها معسكرات الأندية الإعدادية بعد انتهاء فترة التوقف، حال استمرت المملكة في قرار تعليق رحلاتها الدولية، وتعثر إقامة معسكرات خارجية.

يذكر أنه يتبقى ثماني جولات على نهاية الموسم الحالي بالمملكة، إذ يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، يليه النصر بـ45 نقطة، ويحل الوحدة ثالثًا بـ39 نقطة، ورابعًا يأتي الأهلي بـ37 نقطة.