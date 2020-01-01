مخرج أمام أندية السعودية لتسجيل لاعبين جدد دون شهادة الكفاءة المالية

الاتحاد السعودي لكرة القدم أرسل تعميمًا لكفاة الأندية بوجوب الحصول على هذه الشهادة

كشف عبد الله كبوها؛ رئيس لجنة الكفاءة المالية، عن مخرج أمام أندية الدوري السعودي للمحترفين، يمكنهم من تسجيل لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي المقبل، حال عدم الحصول على الكفاءة المالية.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أرسل تعميمًا على كافة أندية الدوري يخطرهم به بأن شهادة الكفاء المالية شرط أساسي لتسجيل لاعبين جدد في يناير، بعدما تم إلغاء مسيرات الرواتب.

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وقال كبوها، خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "على كافة الأندية أن تسدد التزاماتها قبل 31 من ديسمبر الجاري حتى تحصل على شهادة الكفاءة المالية، وهذا يشمل كافة الالتزامات واجبة السداد سواء رواتب أو مقدمات عقود أو رواتب موظفين عاملين في نطاق كرة القدم وغيرها، نسعى من وراء ذلك أن تكون أنديتنا متفوقة في العمل المالي والإداري".

وأضاف: "قمنا بالاستعانة بمدقق خارجي خلال الشهرين الماضيين، وقام بحصر جميع التزامات الأندية وأرسلنا التقارير لهم، وكثير من الأندية صادق على هذه التقارير، أمامهم فرصة حتى 31 ديسمبر، عليهم سداد الالتزامات بالنظام الإلكتروني ومن ثم إرسال الشيكات البنكية لنا".

رئيس لجنة الكفاءة المالية اختتم: "إذا انتهت المهلة المحددة ولم يسدد أي نادٍ التزاماته، لكنه نجح في تأجيل السداد والجدولة مع الجهة المستحقة للالتزامات، يمكنه وقتها تسجيل لاعبين جدد".