ثلاثة كبار يتنافسون على توقيع هداف السعوديين في الدوري

صراع ثلاثي على النجم السعودي

بدأ سوق الانتقالات الصيفي استعدادًا للموسم القادم من الدوري السعودي بقوة وإثارة بالغة، خاصة بعدما نجح النصر في خطف أندرسون تاليسكا من الهلال، فيما أعلن الزعيم تعاقده مع المهاجم المالي موسى ماريجا.

وفيما تملأ أسماء اللاعبين الأجانب أخبار الميركاتو الصيفي الخاص بالدوري السعودي، كشفت صحيفة البلاد النقاب عن صراع ثلاثي مشتعل على توقيع حسن العمري نجم القادسية وهداف السعوديين في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

من هي الأندية التي تتنافس على توقيع حسن العمري؟

صحيفة البلاد أوضحت أن أندية الهلال والنصر والشباب دخلت في صراع كبير للفوز بخدمات حسن العمري بعد أدائه الممتاز خلال الموسم الماضي من الدوري السعودي واستغلالًا لهبوط ناديه القادسية إلى دوري الدرجة الأولى.

اللاعب السعودي أبدى رغبته في الرحيل عن القادسية بعد الهبوط، لحرصه على البقاء في دوري المحترفين والتقدم خطوة مهمة في مسيرته الكروية.

ماذا قدم حسن العمري في الموسم الأخير من الدوري السعودي؟

العمري تألق للغاية في الموسم الأخير من الدوري السعودي، إذ لعب 27 مباراة سجل خلالهم 12 هدفًا وصنع 5، بجانب صناعته لـ34 فرصة لزملائه.

صاحب الـ27 عامًا أنهى الموسم في المركز الـ11 من قائمة هدافي الدوري السعودي، ولم يحصل أي لاعب سعودي على مركز أفضل، إذ حجز اللاعبون الأجانب المراكز العشرة الأولى في القائمة، مما يجعله هداف السعوديين في الدوري لموسم 2020-2021.

العمري .. صفقة ناجحة جدًا لكبار الدوري السعودي

صراع ثلاثي العاصمة على خدمات العمري ورغبتهم الكبيرة في ضمه لم تأت من فراغ، بل لأن اللاعب القادر على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر أظهر قدراته جيدًا مع القادسية، سواء على صعيد التحرك في الرواق أو صناعة وإحراز الأهداف.

اللاعب يُعد صفقة ناجحة جدًا لأي من كبار الدوري السعودي، خاصة أنه أحد النجوم المحليين الذين لن يكلفوا الكثير من الأموال وكذلك لن يحجزوا مقعدًا من مقاعد الأجانب، هو إن لم يلعب أساسيًا سيكون ورقة رابحة جدًا على دكة البدلاء.

الهلال والشباب بحاجة أكبر للاعب من النصر، والعمري ربما لا يستطيع حجز مقعد أساسي في تشكيل الزعيم نظرًا لوجود عدد من الأجانب المميزين في مركزه، لكنه قادر على اللعب أساسيًا مع الشباب.

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