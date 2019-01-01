لأول مرة، رابطة المحترفين تتولى جدولة الدوري السعودي

حدث تاريخي في الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مسؤولية جدولة دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى إلى رابطة دوري المحترفين، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد الجديد بقيادة ياسر المسحل اجتماعه الأول يوم أمس الثلاثاء، واتخذ عدة قرارات أعلن عنها عبر بيان صحفي.

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وسيتولى الاتحاد وعبر لجنة مسابقاته جدولة مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الدرجة الثانية ومسابقات الفئات السنية وأي مسابقات أو بطولات يستحدثها الاتحاد وفق الأنظمة.

واعتمد المجلس كذلك تكليف رئيسه "المسحل" بالإشراف العام على المنتخب الوطني، فيما اعتمد أن تكون غرفة قضايا الأندية الخارجية تحت إشراف لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين ستُعلن جدول البطولة في منتصف يوليو الجاري، بعدما بدأت أمس في وضع خطوطه العريضة عقب سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

يُذكر أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سينطلق في الـ22 من أغسطس القادم، فيما ستخوض أندية الهلال والأهلي والنصر والاتحاد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في الخامس والسادس من أغسطس القادم.