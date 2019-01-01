صحيفة | تقليص عدد الأجانب إلى 4 في الموسم القادم من الدوري السعودي

صحيفة المدينة تتحدث عن اتخاذ اتحاد كرة القدم السعودي قرارًا بتقليص عدد الأجانب الموسم القادم في الدوري السعودي إلى 4 لاعبين

أفادت صحيفة المدينة السعودية عن مصادر خاصة بها أن اتحاد كرة القدم السعودي بصدد إصدار قرار بتقليص عدد الأجانب في الموسم القادم من دوري كأس محمد بن سلمان إلى 4 فقط.

وخُفض عدد الأجانب المسموح للأندية التعاقد معهم هذا الموسم إلى 7، بعدما كان 8 في الموسم الماضي من الدوري السعودي.

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وأوضحت الصحيفة أن هيئة الرياضة العامة في السعودية راسلت الأندية للتعرف على قيمة الشروط الجزائية في عقود لاعبيها الأجانب، إذ ستتحمل هي قيمة فسخ تلك العقود تمهيدًا لإصدار قرار تقليص العدد إلى 4.

يُشار لأن اللاعبين الأجانب يلعبون الدور الأكبر في أندية الدوري السعودي، وهم يتصدرون جميع قوائم الإحصائيات الخاصة بالبطولة سواء الهدافين أو صانعي الأهداف أو أفضل الممررين والمراوغين وصناع الفرص.

ويتحدث الإعلام السعودي كثيرًا عن التأثير السلبي للاعبين الأجانب في الأندية السعودية على المنتخب السعودي، خاصة مع تواضع نتائج الأخضر في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 الجارية حاليًا، بتعادله مع اليمن وفلسطين وانتصاره على سنغافورة.