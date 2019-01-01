أحمد موسى يعود لتدريبات النصر، وأمرابط يزور العيادة

المهاجم النيجيري بات جاهزًا أخيرًا للعب

عاد أخيرًا المهاجم النيجيري أحمد موسى لتدريبات فريقه النصر الجماعية، ذلك بعد غيابه للإصابة منذ أغسطس الماضي.

وكان أحمد موسى قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الفتح في الجولة الثانية من الدوري السعودي، وغاب عن اللعب منذ تلك المباراة رغم تحديد أكثر من موعد لعودته.

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وأجرى اللاعب عدة فحوصات لاختبار قوة عضلاته تخطاها بنجاح ليُصبح جاهزًا للعب أمام أبها في الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقد أوضح النادي عبر المتحدث الرسمي باسمه يوم أمس أنه قد يظهر لعدة دقائق في المباراة.

من جانب آخر، تواجد نور الدين أمرابط في عيادة النادي للاطمئنان على الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الهلال الأخيرة، والمنتهية لصالح النصر بهدفين مقابل هدف واحد.