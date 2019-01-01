الأهلي يُواجه الاتفاق دون عسيري والعويس وآل فتيل

مباراة صعبة مساء اليوم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد الأهلي السعودي لمواجهة الاتفاق في مباراة الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي مساء اليوم في الدمام.

ويدخل الراقي المباراة برغبة كبيرة في الفوز ليعوض ويُصالح جماهيره بعد التعادل المخيب أمام العدالة في الجولة الأولى والانتقادات التي نالت من الإدارة والمدرب برانكو إيفانكوفيتش واللاعبين خاصة الأجانب.

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وأنهى الأهلي تدريباته أمس في جدة وتوجه إلى الدمام حيث ستُقام المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد، وقد استبعد مدربه برانكو الثلاثي محمد العويس وعبد الفتاح عسيري ومحمد آل فتيل من اللقاء.

ويغيب العويس بعدما غاب عن التدريبات الأخيرة للأهلي بإذن خاص من الجهازين الفني والإدارة بسبب ظروف خاصة به، فيما تُبعد الإصابة الثنائي عسيري وآل فتيل.

يُذكر أن الأهلي تحرك بنشاط ملحوظ في سوق الانتقالات خلال الساعات الأخيرة، إذ ضم الظهير الأيسر لوكاس ليما من نانت والجناح الجزائري يوسف البلايلي من الترجي التونسي ومحمد المجحد من الفتح السعودي.