كويلار يؤكد جاهزية نجوم الهلال لمواجهة الأهلي في الدوري السعودي

اللاعب الكولومبي يتحدث عن مواجهة الأهلي في الدوري السعودي

أكد جوستافو كويلار نجم وسط الهلال السعودي على جاهزية جميع اللاعبين واستعدادهم للمباراة المنتظرة أمام الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الـ11 من الدوري السعودي.

ويلعب الزعيم عددًا من المباريات المتتالية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين و كأس خادم الحرمين الشريفي ن نتيجة تأجيل بعض مبارياته جراء لعبه نهائي دوري أبطال آسيا ومشاركته في كأس العالم للأندية.

لوشيسكو: الهلال مازال يُعاني من إرهاق دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية

ونقل حساب الهلال الرسمي على تويتر عن لاعب الوسط الكولومبي قوله عن لقاء غدٍ المنتظر على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "تسير استعداداتنا لمواجهة الغد أمام الأهلي بشكل جيد، جاهزون أنا وزملائي لخوض مباراة الغد، ومواصلة تحقيق الانتصارات".

أتم مطالبًا زملاءه ببذل قصارى جهدهم خلال اللقاء "يجب على أي لاعب أن يُقدم كل ما لديه في أي مباراة يخوضها".

يُذكر أن الهلال نجح في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد انتصاره في المباراة النهائية على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة إجمالية 3-0، إذ هزمه ذهابًا على ملعب جامعة الملك سعود بهدف دون رد وكرر فوزه إيابًا على ملعب سايتاما 2002 بهدفين نظيفين.