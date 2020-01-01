بمناسبة شفاء خادم الحرمين .. مسمى جديد لجولة العودة بالدوري السعودي

دوري المحترفين يعود في الرابع من أغسطس الجاري

قرر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة، إطلاق اسم جديد على الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمناسبة شفاء الأمير سلمان بن عبد العزيز؛ خادم الحرمين الشريفين.

خادم الحرمين كان قد مكث في مستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة الرياض، عشرة أيام، قبل أن يخرج في 30 من يوليو الماضي، بعدما عانى من وجود التهابات في المرارة.

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بهذه المناسبة، قرر وزير الرياضة إطلاق اسم "عيدنا عيدين" على الجولة المقبلة من دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى، خاصةً مع تزامنه مع حلول عيد الأضحى المبارك.

ويأتي قرار تركي الفيصل محبة وتقدير وعرفان من كافة الرياضيين في المملكة، لما يجده القطاع الرياضي من دعم متواصل واهتمام دائم من القيادة بكل الرياضيين.

يذكر أن الرابع من أغسطس اليوم الأول للعودة يشهد مباريات؛ الفتح أمام الفيحاء، وأبها أمام الاتحاد، والرائد أمام ضمك، الفيصلي أمام التعاون والأهلي أمام الحزم.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، بفارق ست نقاط عن النصر؛ صاحب الوصافة.