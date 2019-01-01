رسميًا | الوحدة يتعاقد مع مدرب النصر والشباب الأسبق

الوحدة أعلن فسخ عقد مدربه سيتانوفيتش وتعاقد مع كارينيو مدرب الشباب والنصر الأسبق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الوحدة السعودي فسخ عقد مدربه ماريو سيتانوفيتش بالتراضي، ومن ثم أعلن التوقيع مع جوزيه كارينيو لقيادة الفريق.

ولم يشفع للمدرب الكرواتي الانتصار المهم الذي حققه على الأهلي بنتيجة 2-1 في ثالث جولات الدوري السعودي الأسبوع الماضي.

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إذ رأت الإدارة أنه ليس الرجل المناسب لمواصلة تدريب الفريق خاصة بعد الخساراة أمام الاتفاق 2-0 وأبها 2-1 في الجولتين الأولى والثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجهت إدارة النادي الشكر للمدرب سيتانوفيتش على الفترة التي قضاها مع الفريق والتي لم تتجاوز الـ3 أشهر.

وبعد دقائق من الإعلان عن فسخ عقد المدرب، أكد النادي التقارير الصحفية الأخيرة وأعلن تعاقده مع الأوروجواياني كارينيو لقيادته هذا الموسم.

ويُعد الوحدة هو النادي السعودي الثالث الذي يُدربه كارينيو صاحب الـ56 عامًا، إذ سبق أن قاد النصر للفوز بلقب الدوري السعودي موسم 2013-2014، وعمل خلال موسم 2017-2018 مع الشباب.

وقد ترك الشباب خلال موسم 2017-2018 ليعود لتدريب النصر قبل أن يتخلى عنه النادي لسوء النتائج ويتعاقد مع روي فيتوريا الذي قاده للقب الدوري السعودي الموسم الماضي.