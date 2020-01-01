فيتوريا عن عامه الأول: كنت محظوظًا بالعمل مع النصر والتواجد في السعودية
أحيا روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي ذكرى مرور عام على تعاقده مع الفريق، إذ كتب رسالة حملت الكثير من الود والعاطفة والامتنان تجاه العالمي والمملكة العربية السعودية.
النصر كان قد أعلن في 10 يناير 2019 التعاقد مع فيتوريا خلفًا لدانيال كارينيو المدير الفني الحالي للوحدة، وقد نجح المدرب البرتغالي في قيادة الفريق للقبي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر السعودي.
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صاحب الـ49 عامًا كتب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام "عام مر حين هبطت لأول مرة في السعودية. بعد توقعات أولية بأنني ذاهب للمجهول، أستطيع القول الآن أنني كنت محظوظًا، لأني وجدت بلدًا مرحبًا يتغير بقوة، وكرة قدم تنمو وتتطور وبحاجة للكثير من العمل، وكذلك نادٍ رائع للعمل معه".
Faz hoje um ano que aterrei pela primeira vez na Arábia Saudita! Depois das expectativas iniciais de vir para o desconhecido, posso dizer que fui um privilegiado, pois encontrei um país acolhedor, um país em mudança, um futebol em crescimento com muito trabalho para se fazer e um grande clube para trabalhar. Depois de dois títulos conquistados, várias aventuras e histórias para contar, só tenho que estar grato por este ano vivido! It's been a year since I landed for the first time in Saudi Arabia! After the initial expectations of coming into the unknown, I can say that I was privileged, because I found a welcoming country, a changing country, a growing football with a lot of work to do and a great club to work with. After two titles won, several adventures and stories to tell, I just have to be grateful for this year lived!
أضاف "بعد الفوز بلقبين، هناك الكثير من المغامرات والقصص لتُحكى، ما علي سوى أن أكون ممتنًا لهذا العام الذي عشته في السعودية".
يُذكر أن عقد فيتوريا مع النصر ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومازال الغموض يكتنف إمكانية تجديده لفترة أخرى.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي بجانب الهلال بعد مرور 14 جولة، إذ يمتلك الفريقان 30 نقطة لكل منهما لكن مع مباراة مؤجلة لبطل آسيا سيخوضها يوم الإثنين 20 يناير أمام الفيصلي.