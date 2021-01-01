إنجاز ملفت لمدربي "الطوارئ" في الدوري السعودي خلال 2021

المدرب المؤقت يخطف الإعجاب في السعودية

فاز روجيرو ميكالي المدير الفني للهلال بجائزة مدرب الشهر لمارس الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ليُعزز سيطرة مدربي الطوارئ على الجائزة منذ مطلع العام الجديد.

وكان ميكالي قد خلف رازفان لوشيسكو في تدريب الهلال وحقق نتائج رائعة بالفوز في المباريات الثلاثة التي أقيمت في مارس ليستعيد صدارة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن الشباب، وهو ما أهله للحصول على جائزة الشهر.

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وقد سبقه ألين هورفات المدير الفني للنصر الذي خلف روي فيتوريا وحقق نتائج رائعة في فبراير منحته جائزة مدرب الشهر، وقد تُوج كارلوس هيرنانديز المدير الفني للشباب بجائزة يناير، وقد خلف بيدرو كايشينيا وأحدث نقلة نوعية في أداء ونتائج الليوث.

وكان الثلاثي يانيك فيريرا المدير الفني للفتح ولوشيسكو وخالد العطوي المدير الفني للاتفاق قد تُوجوا بجوائز أكتوبر ونوفمبر وديسمبر على الترتيب.

يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا بـ48 نقطة يليه الشباب بنقاطه الـ45 ومن ثم الاتحاد بـ42 نقطة، وستجمع قمة الجولة القادمة من البطولة المتصدر مع العميد.