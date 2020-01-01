ليس بينها النصر والأهلي، 11 ناديًا يُلبون شرط الاتحاد السعودي لقيد اللاعبين الجدد

الناديان لن يستطيعان تسجيل لاعبيهم الجدد في فترة الانتقالات الشتوية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تسليم 11 ناديًا من أندية الدوري السعودي الكشوفات التي تُثبت تسديدها رواتب لاعبيها المحليين والأجانب حتى نهاية نوفمبر الماضي للاتحاد السعودي لكرة القدم مما يعني امتلاكهم فرصة قيد لاعبيهم الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت في الأول من يناير الجاري.

وكان المعتاد في السابق أن تُقدم الأندية الناشطة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مسيرات رواتب اللاعبين حتى شهر ديسمبر، لكن رغبة الاتحاد السعودي في مساعدة الأندية وتفادي مشكلة ضيق الوقت جعله يطلب تلك المسيرات حتى شهر نوفمبر.

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وأوضحت الصحيفة أن أندية الهلال و الاتحاد والاتفاق والفتح والفيحاء والتعاون والعدالة وضمك والوحدة والشباب وأبها سلمت لاتحاد القدم مسيرات رواتب اللاعبين حتى شهر نوفمبر الماضي، وبهذا أصبح في إمكانهم تسجيل لاعبيه الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقد خلت القائمة من ناديي النصر والأهلي، مما يعني أن الأخير لن يكون قادرًا على قيد لاعب وسطه الجديد ماركو مارين، الذي ضمه من النجم الأحمر الصربي خلال الأسبوع الماضي.

ويتصدر النصر حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال الذي لعب مباراة أقل.

ومن المقرر أن يلعب بطل آسيا ضد الفيصلي يوم 20 من يناير الجاري ضمن لقاء مؤجل من الجولة الـ12.