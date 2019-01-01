48 ساعة تُحدد موقف أحمد موسى من مباراة النصر أمام الهلال

يخضع أحمد موسى مهاجم النصر لفحوصات طبية جديدة تحدد مدى قدرته على لعب ديربي الرياض أمام الهلال في الجولة الثامنة من الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سيبدأ النصر يوم الثلاثاء القادم استعداداته لمواجهة الهلال في ديربي الرياض يوم الأحد القادم لحساب الجولة الثامنة من الدوري السعودي، والسؤال الأهم يدور حول جاهزية أحمد موسى خوض اللقاء.

ويغيب المهاجم النيجيري عن اللعب منذ تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي للركبة خلال مواجهة الفتح في الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتحديدًا في الـ30 من أغسطس الماضي.

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ورغم تحديد أكثر من موعد لعودة اللاعب للعب إلا أنه التأجيل يكون هو سيد الموقف دومًا بسبب شعوره بآلام في موضع الإصابة.

صحيفة الرياضية أوضحت أن موسى سيخضع خلال الـ48 ساعة القادمة لفحص بالرنين المغناطيسي سيُحدد موقفه من اللعب أمام الهلال، وفي حال أظهرت الفحوصات تعافيه من الإصابة سينخرط فورًا في التدريبات الجماعية للنصر بقيادة المدرب روي فيتوريا.

وحسب الصحيفة، فقد أبلغ موسى الجهاز الطبي للنصر بأنه لم يعد يشعر بآلام في موضع إصابته، مما يعطي مؤشرات إيجابية حول حالته الصحية.