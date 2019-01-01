كارلوس إدواردو: خسرنا آخر مباراتين أمام التعاون، لكن المواجهة القادمة مختلفة

نجم الهلال السعودي كارلوس إدواردو يتحدث عن مباراة التعاون في الجولة الخامسة من الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال كارلوس إدواردو نجم الهلال أنهم لا يبحثون عن الثأر خلال مواجهة التعاون القادمة في الدوري السعودي، مؤكدًا أن ظروف اللقاء القادم مختلفة عن آخر مباراتين جمعتهما ببطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال سيستضيف التعاون على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض يوم الخميس القادم لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان، وكان الفريق قد خسر آخر مباراتين له أمام نفس الفريق، 5-0 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، و2-0 في الدوري السعودي.

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إدواردو أكد صعوبة اللقاء القادم، مضيفًا "نعرف جيدًا مدى صعوبة المباراة وقوة المنافس، تغلبوا علينا مرتين في الموسم الماضي، إعدادنا للقاء كان جيدًا وعلينا أن نكون أكثر تركيزًا مما سبق".

أضاف "ظروف المباراة القادمة تبدو مختلفة عن آخر مباراتين لنا أمام التعاون، نحن لا نبحث عن ثأر وخلافه، كل ما نسعى له هو للفوز وتحقيق النقاط الثلاثة من مثل تلك المباريات".

يُذكر أن صانع الألعاب البرازيلي كان نجم مباراة الهلال الأخيرة في الدوري السعودي، إذ ساهم في الفوز على الاتحاد 3-1 بإحراز هدفين وتقديم أداء رائع.