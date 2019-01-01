الهلال يشكو التعاون للجنة الانضباط في الاتحاد السعودي

الهلال يشكو التعاون لدى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية عدم دفع مبلغ قضية انتقال عبد المجيد السواط إلى التعاون

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تقدم الهلال بشكوى رسمية لدى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد التعاون على خلفية عدم دفع فريق "سكري القصيم" قيمة ضم عبد المجيد السواط لصفوفه.

وأوضحت المصادر الصحفية أن إدارة الزعيم طالبت بتطبيق النظام على التعاون بناءً على المادة 85 بعدما كسبت القضية في غرفة فض المنازعات التي ألزمت التعاون بدفع مبلغ مليون ريال لصالحها.

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وتنص المادة 85 على أنه "في حال الامتناع عن سداد مبلغ مالي بناءً على قرار لجنة قضائية رياضية، يتم معاقبة الممتنع بغرامة مالية تتناسب مع حجم المبلغ المتأخر، ومنح موعد نهائي لسداد المبلغ المستحق أو تنفيذ القرار غير المالي أو إيقاع العقوبات التي تتدرج من خصم النقاط في المرة الأولى، والمنع من التسجيل في الثانية، والهبوط إلى درجة أدنى في المرة الثالثة".

يُذكر أن التعاون كان قد ضم السواط من الهلال بالإعارة لمدة 6 أشهر في يناير 2017، قبل أن يُوقع معه عقدًا نهائيًا لمدة 3 سنوات في يونيو من نفس العام.

وقد كان اللاعب قريبًا من الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير، إذ تنافس عليه ناديا الشباب والأهلي لكنه في النهاية واصل مسيرته مع التعاون.