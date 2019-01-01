الدوري السعودي - النصر يقتنص الصدارة بالفوز على التعاون

النصر ينتصر على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد.

حقق فريق نادي النصر الفوز على نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 11 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

تقدم الاعب البوروندي سيدريك أميسي بالهدف الأول للتعاون، في الدقيقة 19 من زمن المباراة، بعد خطأ من حارس النصر، لينفرد بالمرمى الخالي، ويضع الكرة في الشباك.

جوليانو تعادل لفريق النصر في الدقيقة 31، بعد عرضية رائعة من نور الدين أمرابط، سددها ليتصدى لها حارس التعاون، لتعود له ويسددها مرة أخرى في المرمى.

الهدف الثاني للنصر جاء في الدقيقة 38 من زمن المباراة، بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى، ليضعها عبد الفتاح آدم في مرمى فريقه السابق بالقدم.

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وحصل مادالله العليان لاعب التعاون على كارت أحمر في الدقيقة 82 من زمن المباراة، بعد ارتكابه خطأ، ليحصل على الكارت الأصفر الثاني.

وبذلك يرفع النصر رصيده للنقطة 23 في صدارة الدوري السعودي، بينما يتجمد رصيد التعاون عند النقطة 19 في المركز الخامس.