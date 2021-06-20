انتقادات للمسحل؟ .. "إلى المحكمة بتهمة إثارة الرأي العام!"

لا مجال للمطالبة برحيل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم..

يرى الإعلامي الرياضي محمد الدويش أنه لا مجال لتوجيه أي انتقادات لياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أو مطالبته بالرحيل عن منصبه، مشيرًا إلى أن ذلك سيقود فاعله إلى المحاكم.

الإعلامي السعودي سخر من الوضع في الوسط الرياضي بالمملكة، بعدما وجد النقيض تمامًا في الإعلام الكويتي، الذي يطالب حاليًا برحيل رئيس اتحاد الكرة أحمد اليوسف الصباح، بعدما ودع منتخبهم التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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الكويت فشلت في التأهل للتصفيات النهائية المؤهلة للمونديال، بعدما احتلت المركز الثاني في جدول المجموعة الثاني، برصيد 14 نقطة، حصدتها من الفوز في أربع مباريات، والتعادل في اثنتين وخسارة مباراتين.

وكتب الدويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تابعت ردة فعل الإعلام الكويتي على مستوى منتخبهم طالبوا برحيل رئيس اتحادهم، لو حدث للمنتخب السعودي وطالبنا بذلك لأخذنا رئيس اتحادنا للمحكمة بتهمة إثارة الرأي العام !".

تابعت ردة فعل الإعلام الكويتي على مستوى منتخبهم

طالبوا برحيل رئيس اتحادهم

لو حدث للمنتخب السعودي وطالبنا بذلك لأخذنا رئيس اتحادنا للمحكمة بتهمة إثارة الرأي العام ! #الكويت — محمد الدويّش (@Aldowayesh) June 19, 2021

يذكر أن المنتخب السعودي نجح في التأهل للتصفيات النهائية المؤهلة للمونديال، إذ احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة، حصدها من الفوز في ست مباريات، والتعادل في اثنتين.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة التصفيات النهائية في 24 من الشهر الجاري، حيث رافق السعودية في التأهل كل من: سوريا، الصين، أستراليا، إيران، العراق، السعودية، قطر، عمان، اليابان، الإمارات، كوريا الجنوبية ولبنان.