خاص | الاتحاد السعودي يستعد لقرار جديد بشأن اللاعبين الأجانب

يبدو أن تبعات أزمة كورونا لا تزال تلقي بظلالها على الدوري السعودي

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، حاليًا إمكانية إصدار قرار جديد بشأن اللاعبين الأجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأندية السعودية تضررت كثيرًا من الناحية المادية في أعقاب أزمة كورونا، التي خلفت عديد الديون على الجميع، مما تسبب في فسخ أكثر من لاعب أجنبي لعقده.

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وبدأ الاتحاد السعودي في محاولة إنهاء ديون الأندية بقرار شهادة الكفاءة المالية بالميركاتو الشتوي الماضي، والذي يُمنع من لم يحصل عليها من إبرام صفقات جديدة كما حدث مع النصر والاتحاد وغيرهما، ويُشترط للحصول عليها سداد كافة الديون المتعلقة بكرة القدم.

وعلم "جول goal" من مصادره الخاصة أن إدارة المسحل تعتزم تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل إلى ستة لاعبين بدلًا من سبعة، في محاولة جديدة لتقليل العبء المادي على الأندية، إذ يتقاضى الأجانب مرتبات تفوق ما يتقاضاه المحليين بكثير.

الدوري السعودي كان يعتمد على تواجد أربعة لاعبين أجانب في كل فريق قبل أن يُصدر قرارًا في صيف موسم 2017-2018 بزيادة العدد إلى ستة، ثم تم رفعه من جديد إلى سبعة في شتوية الموسم نفسه.

وبصيف موسم 2018-19 تم زيادة العدد مرة أخرى إلى ثمانية أجانب، قبل أن يُقلص في 2019-20 إلى سبعة، وأعقبها قرار عام بالاستمرار على سبعة أجانب في كل فريق حتى عام 2022، لكن يبدو أن أزمة كورونا ستضطره للتراجع عن قراره.