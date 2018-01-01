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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الدوري السعودي| القادسية ينتصر على التعاون بثلاثية لهدف

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القادسية يمنع التعاون من الابعاد بالمركز الرابع

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

فاز فريق نادي القادسية، على نظيره التعاون بثلاثة أهداف مقابل هجف، في الجولة الرابعة عشر ضمن منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

سجل أحمد يوسف الزين الهدف الأول للقادسية بالدقيقة 54 من زمن المباراة، قبل أن يضيف هارون كمارا الهدف الثاني بالدقيقة 59.

يسمارك فيريرا تمكن من تسجيل الهدف الثالث للقادسية بالدقيقة 78 من زمن المباراة، وسجل هدف التعاون الوحيد اللاعب عبد الفتاح آدم بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

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القادسية رفع رصيده للنقطة 20 في المركز الثامن بترتيب فرق الدوري السعودي، ليواصل نتائجه الإيجابية.

وتجمد رصيد التعاون عند النقطة 24 في المركز الرابع بترتيب فرق الدوري، بعد أن كان لديه فرصة للابتعاد عن الأهلي صاحب المركز الخامس الذي تعثر أمام الهلال المتصدر.

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