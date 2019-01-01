الدوري السعودي - الفيصلي يقترب من الصدارة بفوزه على ضمك

الفيصلي يحتل المركز الثالث بالدوري بعد الفوز على ضمك بهدفين دون رد

حقق فريق نادي الفيصلي الفوز على نظيره ضمك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

سجل الهدف الأول للفيصلي اللاعب لويس جوستافو بالدقيقة 15 من زمن المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف دون رد.

وتمكن خالد الغمامدي من تسجيل الهدف الثاني للفيصلي بالدقيقة 75 من زمن المباراة، ليقود فريقه لتحقيق انتصار مهم على ضمك.

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وبذلك يرفع الفيصلي رصيده للنقطة 17 في المركز الثالث، خلف الأهلي صاحب المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

وتجمد رصيد ضمك عند النقطة الرابعة، في المركز السادس عشر "الأخير"، ليواصل معاناته في أسفل الجدول، ويصارع الهبوط مبكرًا.