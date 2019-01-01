فيديو - الفيصلي يواصل الانتصارات ويهزم الحزم

الفيصلي يلاحق الأهلي ويساويه في النقاط

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استمرت انتصارات الفيصلي وحقق الفوز أمام الحزم بهدف وحيد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 58 من رأسية رائعة لحامد الغامدي، بعدما استقبل عرضية متقنة من يوسف جبلي من الجهة اليسرى.

الفوز رفع رصيد الفيصلي إلى النقطة 14 في المركز الرابع بجدول الترتيب، متأخرًا بفارق الأهداف عن الأهلي، صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

بينما تجمد الحزم عند النقطة العاشرة في المركز السابع، ليتراجع بعدما كان قد حقق المفاجأة في الجولة الماضية بالفوز أمام الاتحاد بنتيجة 2-1.

يذكر أنه في الجولة المقبلة من المقرر أن يحل الفيصلي ضيفًا على التعاون في 26 من الشهر الجاري.

وفي إطار الجولة نفسها وفي اليوم ذاته، الحزم يستضيف الأهلي.