الدوري السعودي - العدالة يخطف فوزًا مهمًا من الفتح بهدف مبكر

العدالة يفوز على الفتح بهدف دون رد.

حقق فريق نادي العدالة الفوز على نظيره الفتح بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأقيمت المباراة بين العدالة والفت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، مساء اليوم الخميس.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق عبد الله اليوسف، في الدقيقة السادسة عن طريق ركلة جزاء، نجح في تسجيلها في مرمى الفتح ببراعة.

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وحاول فريق الفتح في باقي دقائق المباراة تعديل النتيجة، وسط أداء دفاعي وهجومي قوي من جانب فريق العدالة، لتنتهي المباراة بتفوق الأخير بهدف دون رد.

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وبذلك يرفع العدالة رصيده إلى النقطة 17 في المركز الأخير، بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، ليحقق الانتصار الثالث له بالدوري هذا الموسم، حيث تعادل أيضًا في 8 مباريات وخسر 11 مباراة.

وتجمد رصيد الفتح عند النقطة 19 في المركز الرابع عشر، ويواصل معاناته في دوامة الهبوط، حيث لم يحقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات، وتلقى 11 هزيمة.