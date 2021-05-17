ثلاث جولات متبقية على نهاية الموسم الحالي بالدوري السعودي

انتقد الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، نظام لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين السعودي، متهمًا إياها بعدم تطبيق مبدأ العدالة في مواعيد المباريات.

عدد من النقاد الرياضيين انتقدوا إقامة مباريات بالجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أيام عيد الفطر المبارك، خاصةً وأن الفرق ليست مرتبطة بمباريات قارية في الفترة المقبلة.

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وقال الرشيدي، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "العدالة غابت عن الدوري هذا الموسم، إذ يتم الضغط على الأندية التي تشارك خارجيًا، وبالعيد يتم خوض مباريات، أي أنه لم يتم مراعاة الجانب الإنساني ولا يوجد مبرر لضغط المباريات".

وأضاف: "يجب أن يتم تنسيق الدوري بطريقة تناسب الفرق التي تشارك خارجيًا، بحيث تكون المباريات المحلية التالية في مكان قريب لمقر هذه الفرق، وليس في مدن خارجية، لا يوجد أي مبرر لما يحدث، ما هو مبرر أن تُلعب مباريات في ثاني أيام العيد؟".

واختتم: "الموسم المقبل ينطلق في أغسطس، فلا يوجد ضغط، على سبيل المثال النصر تدرب الأربعاء، وسافر الخميس أول أيام العيد، والجمعة مباراة والسبت عاد للرياض، والهلال نفس الشيء، ما يحدث حرام".

عايد الرشيدي : "العدالة" غابت عن الدوري هذا الموسم.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/Y0oLHUBGqc — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 16, 2021

يذكر أنه من المقرر أن ينتهي الموسم الحالي بالمملكة في 30 من مايو الجاري، وحتى الآن يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الشباب؛ صاحب الوصافة.