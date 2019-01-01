"النسيان" يؤجل سفر العويشير مع الشباب للجزائر 24 ساعة

الشباب سيحل ضيفًا على فريق شبيبة الساورة في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصلت بعثة فريق الشباب السعودي مساء أمس الجمعة الجزائر لمواجهة شبية الساورة ضمن ذهاب دور الـ32 في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ولم يُسافر حارس المرمى المنضم للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي من النصر "عبد الله العويشير" نتيجة خطأ ساذج منه ومن الإداري المسؤول عن الفريق.

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إذ أفادت مصادر صحفية أن نسيان العويشير لجواز سفره في الإحساء مسقط رأسه حال دون سفره من أبها للجزائر يوم أمس.

وقد توجه اللاعب السعودي من أبها إلى الإحساء لجلب جواز سفره ومن ثم التوجه للجزائر بمفرده اليوم السبت.

وكان شبيبة الساورة قد تأهل لدور الـ32 من البطولة العربية بعد مروره من التصفيات التمهيدية التي أقيمت هذا الشهر في المغرب، فيما سيبدأ الفريق السعودي مشواره في البطولة من تلك المرحلة.

الشباب كان قد تعادل مع ضمك 1-1 في رابع جولات الدوري السعودي يوم الخميس الماضي، وقد سجل كريستيان جوانكا هدفه الوحيد ضد الفريق الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي.