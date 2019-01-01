الشباب يُعلن إصابة لاعبه الجديد وحاجته لتدخل جراحي

الفريق يُواصل تدريباته الإعدادية للموسم الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الشباب السعودي تعرض لاعبه الجديد محمد عطية لإصابة في الركبة خلال التدريب الأخير مع الفريق.

وانضم عطية للشباب هذا الصيف قادمًا من فريق أحد الهابط لدوري الدرجة الأولى السعودي، بعد ظهوره بمستوً جيد خلال الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

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وأوضح النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر حاجة محمد عطية لعملية منظار في الركبة لتشخيص الإصابة بعد تعرضه لالتواء أثناء التدريب الأخير مع الفريق.

وأضاف تويتر الشباب أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا سيخضع لعملية جراحية تحت إشراف طبيب مختص خلال الأيام القليلة المقبلة.

وواصل الليوث تدريباتهم الإعدادية للموسم القادم تحت قيادة المدرب خورخي ألميرون، وقد تواجد الرئيس خالد البلطان في تدريب اليوم، إذ حرص على متابعته للشد من أزر اللاعبين.