أنمار الحائلي: نتائج الاتحاد تُنصف سييرا، ولن نقيم الصفقات الآن

رئيس الاتحاد يُدافع عن مدرب الفريق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دافع أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي عن لويس سييرا المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن النتائج والأرقام تُنصفه تمامًا.

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وحل الحائلي ضيفًا على برنامج "في المرمى" على قناة العربية، وشدد خلال حواره أن تجديد عقد المدرب التشيلي جاء للحفاظ على استقرار الفريق وتمتعه بالجودة والخبرة اللازمة لقيادة الاتحاد.

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وأضاف "سييرا استمر في الاتحاد لأننا نؤمن به وبعمله ولأن الاستقرار الفني مطلوب، وأعتقد جل الجماهير تتفق معنا عليه، الرجل محب للكيان ولديه رغبة للعمل لأجله، وقد حققنا معه نجاحات واضحة وفي ظروف صعبة".

وحول اختيارات اللاعبين الجدد، قال رئيس الاتحاد "منحت الجهاز الفني كافة الصلاحيات في سوق الانتقالات، عرضت عليه كافة الأسماء حتى يتحمل المسؤولية كاملة لأن هذا عمله، فيما عملي أنا يقتصر على متابعة النتائج والأرقام".

"سييرا طلب 6 لاعبين ما بين الأجانب والمحليين، والنتائج والأرقام تقف بجانب المدرب واختياراته، إذ تأهل في دوري أبطال آسيا والبطولة العربية وحظي ببداية ممتازة في الدوري السعودي".

وحول استياء الجماهير من ضم لويس خيمينيز صاحب الـ35 عامًا، قال الحائلي "مازال الوقت مبكرًا جدًا للحكم وتقييم أي عمل فني، وإن قمنا بهذا كل 4-5 جولات لن نحقق أي نجاح. خيمينيز؟ حتى الآن لم نر اللاعب بالشكل المطلوب حتى نستطيع الحُكم عليه، هو بحاجة للفرصة والتقييم لاحقًا".

يُذكر أن الاتحاد سيواجه الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في الـ17 من سبتمبر القادم، وقد انتهى لقاء الذهاب في جدة بالتعادل السلبي.